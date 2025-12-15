Bize zaman verin

Ocak ayı yaklaşırken, Fenerbahçe taraftarı bir golcü transferi bekliyor. Sarı-lacivertli yönetim, temaslarına başladı.için temas kuruldu. Norveçli golcünün menajeriyle yapılan görüşmede oyuncuya yönelik proje net şekilde aktarıldı. Fenerbahçe Sörloth'a düzenli ilk 11 garantisi verirken, teknik direktördüşüncesinde olduğunun altı çizildi.2026 Dünya Kupası'na formda gitmek isteyen Sörloth, bu hedef doğrultusunda sürekli ilk 11'de forma giymeyi şart koşuyor.Atletico Madrid formasıyla son iki karşılaşmaya 11 başlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye karşı alınan 3-2'lik galibiyette 1 gol-1 asistle yıldızlaşan 30 yaşındaki futbolcunun bu performansı ayrılık kararını zorlaştırıyor. Tecrübeli oyuncu, teknik direktör Diego Simeone ile gelecek haftalara dair takımdaki rolüne dair bir görüşme yapacağını ve transfer kararını buna göre vereceğini Fenerbahçe'ye iletti.