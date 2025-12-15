Bu bir tiyatro oyunuydu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-3'lük maç sonrası hakem kararlarına sert tepki gösterdi. "Şanslıyız ki beraberliği kurtardık" diyerek özellikle Toure'nin kırmızı kartını eleştiren deneyimli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Oyuncularım çok yoruldu. Kulübeden de ofansif olarak oyuncu değiştireceğimiz kimse yoktu.Beraberliği kurtardığımıza seviniyoruz. Oynanan bir oyun yoktu, bir tiyatro vardı. Biz bir tiyatro sahnesindeydik. Çok kolay kazanacağımız maçta 1. dakikada sarı, 4. dakikada sarı kart. Sonrasında oyuncular ikili mücadeleye giremiyor. Çünkü hakem atacak birini.3-1 öndeyiz, oyun kontrolü bizde bir anda darbe yok, şiddet yok, rakip de şaşırdı bu nasıl bir kırmızı diye. Bizim için bir puan burada iyi."Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç da VAR hakemine tepki gösterdi. Kurallara göre VAR'ın, hakemi çağıramadığını ifade eden Kılıç sözlerini şöyle devam etti: "Geçtiğimiz haftalarda çağrılması gereken pozisyonlarda VAR çağırmıyor.Haksızlıklara artık dur demenin zamanı geldi. Sabrımızı zorlamasınlar."Beşiktaş bu sezon 3. kez 10 kişi kaldı. Kara Kartal, F.Bahçe ve Başakşehir'in ardından bir diğer kritik karşılaşma olan Trabzonspor karşısında da maçı 11 kişi bitiremedi.