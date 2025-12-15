Çağdaş Atan’dan Fenerbahçe maçı sonrası VAR tepkisi!

Konyaspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe deplasmanında sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör Çağdaş Atan maçın ardından konuştu.

Penaltı pozisyonuna kadar oyunun kendi lehlerine geliştiğini ifade eden Çağdaş Atan, "İstanbul'a gelip, Fenerbahçe ile oynayıp, suya sabuna dokunmadan oynamaya çalışırsanız böyle olur. Oyuncularıma devre arası sitemlerimi ilettim. Penaltı pozisyonuna kadar işler bizim lehimize gözüküyordu. Çıkarken kaptırdığımız top sonrasında Talisca'nın şutu dışında pozisyon vermedik. 1 tane isabetli şutları ve 1 tane kornerleri vardı. Penaltıyla beraber 45'inci dakikaya kadar kabus dolu bir yarı oldu. Çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya getiremedik. İlk yarı maç bizim için bitti. Penaltıya kadar daha iyisini yapabilirdik. Rizespor maçında Jin Ho'nun yaptığı bir hareket var. Bu penaltıdan 10 kat daha penaltı. Bizim aleyhimize bir pozisyon. Bizim aleyhimize penaltı verilmesi gerekiyordu. VAR ekranında bakmıyorlar bile. Büyük takım ve şampiyonluğa oynayan takım olduğu zaman yarışın içinde tutma yarışına gidiyor. Alma, verme dengesinin bu kadar uçuk olduğu bir dönem hatırlamıyorum. O penaltıyı verip, maçı niye başka yere götürüyorsun, taşeronculuk yapıyorsun. Barış Sarper'di galiba VAR'daki. Geçen sene bana veda ederek bıraktı hakemliği. VAR'a niye çağırdı anlamadım. Bana göre alma, verme dengesi düzensiz. İkinci yarı Fenerbahçe yorgunluğun da etkisiyle el frenini çekti. Biz de daha doğru oynuyormuşuz gibi gözüktü. Kendimizi kandırmadan, önümüzdeki 2 lig, 2 kupa maçımızı kazanıp, yükselişe geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.