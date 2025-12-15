Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig’de Fenerbahçe – Konyaspor maçı! İlk 11’ler belli oldu
Giriş Tarihi: 15.12.2025 18:52 Son Güncelleme: 15.12.2025 19:02

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’ndaki maçın canlı anlatımı haberimizde.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. Müsabaka Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Ozan Ergün düdük çalacak. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Anıl Usta üstlenecek. Fenerbahçe – Konyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLA!

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Alvarez, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca, Duran.

Konyaspor:

SON 2 MAÇTA 4 PUAN KAYBI

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada girdi.

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 2 maçında evinde Galatasaray ve deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybetmişti.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VAR

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de Konyaspor maçında 4 isim forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Dorgeles Nene ile Youssef En Nesyri, Afrika Uluslar Kupası için ülkelerine gitti. Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü ise sakat.

2 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi 2 isim sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ve Archie Brown, Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda Eyüpspor deplasmanında cezalı olacak.

