CANLI | Süper Lig’de Fenerbahçe – Konyaspor maçı! İlk 11’ler belli oldu

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. Müsabaka Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Ozan Ergün düdük çalacak. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Anıl Usta üstlenecek. Fenerbahçe – Konyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Alvarez, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca, Duran.
Konyaspor:
SON 2 MAÇTA 4 PUAN KAYBI
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada girdi.
Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 2 maçında evinde Galatasaray ve deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybetmişti.