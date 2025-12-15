CANLI | Süper Lig’de Fenerbahçe – Konyaspor maçı! İlk 11’ler belli oldu

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VAR

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de Konyaspor maçında 4 isim forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Dorgeles Nene ile Youssef En Nesyri, Afrika Uluslar Kupası için ülkelerine gitti. Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü ise sakat.