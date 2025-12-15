Domenico Tedesco: İkinci yarıda biraz ritmimiz düştü!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında sahadan 4-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, müsabakanın ardından yorumlarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Domenico Tedesco şu sözleri dile getirdi:

"İkinci yarıda biraz ritmimiz düştü. Rakibe bana göre biraz fazla izin verdik. Yine de bana göre iyi. Sezon uzun ve zor. Aslında biraz olabilir görüyorum ikinci yarıda temponun düşmesini. Mükemmellikten bahsediyorsanız, iki yarıda da çok iyi oynamalısınız. Bugün ikinci yarıda biraz düştük."