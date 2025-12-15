Ernest Muçi seriye devam etti

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililerin son haftalardaki golcü ismi Ernest Muçi rakip fileleri bu hafta da boş geçmedi. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Muçi, eski takımına karşı 1 gol atarak ligdeki gol sayısını 6'a yükseltti.



SÜPER LİG'DEKİ EN GOLLÜ SEZONU

2023-2024 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Muçi, söz konusu dönemde Süper Lig'de görev aldığı 13 karşılaşmada 3 gole imza attı. Bir sonraki sezonda ise siyah-beyazlı formayı ligde 27 kez giyen Ernest Muçi 4 gol, 3 asistle oynadı.

Bu sezon başında bordo-mavili takıma transfer olmadan önce siyah-beyazlı takımda 58 dakika forma giyen 24 yaşındaki oyuncunun sonrasında Trabzonspor'a transfer olarak bordo-mavili takımda adeta kendini buldu.

Arnavut oyuncu, Karadeniz ekibinin ligde oynadığı 16 mücadelenin 12'inde 625 dakika sahada kaldı. Ligin 5. haftasında Trabzonspor'un, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu maçta ilk kez bordo-mavili formayı giyen Ernest Muçi, söz konusu mücadelenin ardından geçen 8 haftalık bölümde katkı sunamamıştı. Özellikle son haftalarda yakaladığı başarılı grafikle öne çıkan Muçi, son 6 haftada kaydettiği 6 golle şimdiden Süper Lig'deki en golcü sezonuna ulaştı.