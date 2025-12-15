Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, Süper Lig'de 2 maç sonra galip!
Giriş Tarihi: 15.12.2025 22:38

Galatasaray ve Başakşehir ile oynadığı maçlarda kazanamayan Fenerbahçe, Konyaspor'u 4-0'la geçti. Sarı-lacivertlilerin, Süper Lig'deki 2 haftalık galibiyet özlemi sona erdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de üst üste yaşadığı beraberliklerin ardından Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor'u 4-0 yendi. Sarı-lacivertliler Talisca'nın 2, Mert Müldür ve Marco Asensio'nun da 1'er golüyle galibiyete uzandı. Ligde 9 ila 13. haftalar arası 5 maçlık galibiyet serisinin ardından Galatasaray ve Başakşehir ile berabere kalan Kanarya, Konyaspor'u yenerek 2 hafta sonra galibiyet elde etti.

Tedesco'nun öğrencileri bu galibiyetle puanını 36'ya yükselterek yeniden 2. sıraya çıktı.
