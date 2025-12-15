Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe U19'dan Konyaspor maçında tekme isyanı!
Giriş Tarihi: 15.12.2025 22:30

Fenerbahçe U19'dan Konyaspor maçında tekme isyanı!

Fenerbahçe U19 takımı, Konyaspor ile oynanan maçta ciddi sakatlık riski yaşayan müdahaleler sonrası isyan etti.

DHA
U19 PAF Ligi'nin 16'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe – Konyaspor U19 karşılaşmasında sahadaki sertlik ve hakem kararları ön plana çıktı. Fenerbahçeli genç oyuncular, maç esnasında kontrolsüz ve tehlikeli müdahalelere maruz kaldı.

Karşılaşmanın hakemi Emine Öz, sert faullere rağmen kırmızı karta başvurmadı. U19 seviyesinde ciddi sakatlık riski taşıyan müdahalelerin cezasız kalması, müsabaka sonunda sarı-lacivertli takımda büyük tepki topladı.

Saha içindeki sertliğin gölgesinde geçen mücadelede Fenerbahçe U19, Konyaspor U19'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini 68'inci dakikada Ata Gür, 82'nci dakikada Alaettin Ekici ve 90+3'üncü dakikada Adnan Efe Fettahoğlu kaydetti.

