Fenerbahçe ünvanını korumak için sahada!

4 EKSİKLE ÇIKACAK

Sarı-lacivertlilerin Faslı forveti En-Nesyri ile Malili oyuncu Nene, 21 Aralık tarihinde başlayacak 2025 Afrika Uluslar Kupası için ülkelerine gitti. Sakatlığı bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün ise tedavisi sürüyor.

Teknik heyet, Semedo'nun yokluğunda sağ bekte Mert'e görev vermeyi planlıyor. Stoper hattında ise Skriniar-Oosterwolde ikilisinin sahaya çıkması bekleniyor. Bu arada Alvarez ile Brown ceza sınırında. Bugün sarı kart görürlerse Eyüp maçında yoklar.