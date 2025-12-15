Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’dan Anderson Talisca itirafı! ’Saygılı bir futbolcu’

'BURASI ZORLU BİR LİG'

Süper Lig'in zor bir lig olduğunu hatırlatan Tedesco, "Burası zorlu bir lig. Rakipler futbol oynamaya çalışıyor. Bugünkü rakibimiz orta sıralarda olmasına rağmen harika bir takım. Maç 3-0'ken kulübeye dönüp, aslanlar gibi savaşıyorlar dedim. Seviye oldukça üstte. Duran'ın durumu… Her oyuncu gibi oynamak istiyor. Bugün yaşanan durum özel bir durum değil. Çözüldü. Her oyuncu oynamak ister ama ben de teknik direktör olarak kararlar vermek zorundayım" ifadelerini kullandı.

'DÜNKÜ ANTRENMAN PERFORMANSINDAN BİLE MUTLUYUM'

Norveç'te zorlu bir maç oynadıklarını belirten Domenico Tedesco, "Norveç'te oynadığımız maç zorlayıcıydı. 5 saatlik bir uçuş, sonrasında 1 saatlik otobüs yolculuğu vardı. Orada oynamak zordu. Kazandıktan sonra zor olduğunu söyleyebiliyorum. Ama takım bugün sahada harika bir cevap verdi. Dün harika bir antrenman gerçekleştirdik. Dünkü antrenman performansından bile mutluyum. Ofansif bir takıma sahaya çıktık. Nasıl bir oyun oynamak istediğimizi net şekilde gösteriyordu. Takım da bunu en iyi şekilde sahaya yansıttı" şeklinde konuştu.