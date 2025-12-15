Fenerbahçe’de Ederson performansını yorumladı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Konyaspor karşısında 4-0'lık skorla kazandı. Sarı-lacivertlilerde tecrübeli file bekçisi Ederson, müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Konyaspor maçında 5 kurtarış yaptığının hatırlatılması sonrası Ederson, "Tabii ki idmanlardan sonra çalışmalarımız oluyor. Fenerbahçe'yi çok daha iyi noktaya getirmek adına kendi adıma çalışmalarını yapıyorum. Bu yaptığımız çalışmalar, temel çalışmalar, takım için yaptığımız çalışmalar. Takımın performansı için bu anlamda bireysel çalışmalarım oluyor" dedi.