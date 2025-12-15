Fenerbahçe’de hücum hattından 2 isim Afrika Uluslar Kupası’nda olacak

Afrika Uluslar Kupası, 21 Aralık 2025 ve 18 Ocak 2026 tarihleri arasında Fas'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Fenerbahçe'den bu turnuvaya Faslı Youssef En Nesyri ve Malili Dorgeles Nene katılacak. Bu iki futbolcu 15 Aralık'ta takımlarına katılmaları gerektiği için bugün oynanacak olan Konyaspor maçının kadrosuna yer almayacak. Ayrıca Süper Lig'in 17'nci haftasındaki Eyüpspor ve Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyecekler. En Nesyri ve Dorgeles Nene'nin Süper Kupa Yarı Finali'ndeki Samsunspor ile olası final mücadelesi, ligin ikinci devresinin başındaki Alanyaspor ve Türkiye Kupası ikinci hafta maçı olan Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşmalarında forma giyme durumları ise takımlarının turnuvadaki ilerleyişine bağlı olacak.

EN NESYRI VE NENE'NİN PERFORMANSI

Fas ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer alacak olan Youssef En Nesyri, sezonun geride kalan kısmında sarı-lacivertli formayla 25 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Mali formasıyla turnuvada boy gösterecek Dorgeles Nene ise 17 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.