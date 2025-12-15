Fenerbahçe’de Levent Mercan’dan A Milli Futbol Takımı cevabı!

'OYNADIKÇA KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM'

Süre aldıkça performansının arttığını ancak önemli olan takım performansı olduğuna dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, "Oynadıkça daha çok üstüne koyarak kendimi geliştiriyorum ve daha iyi performanslar gösteriyorum. İnşallah böyle devam eder. İnşallah daha çok goller, asistler ve performanslar gösterebilirim. Önemli olan takım performansı. Takım ne kadar iyi olursa bireysel olarak biz de o kadar iyiyiz" dedi.

Archie Brown ile aralarındaki diyalogun sorulması üzerine Levent, "Archie ile ilişkimiz çok iyi. O oynayınca ben onu destekliyorum. Ben oynayınca o beni destekliyor. Rekabet iyi bir şey diye düşünüyorum. Aramızda çok iyi bir bağlantı var" cevabını verdi.

'HERKESİN HAYALİ BU'

Milli takımda yer alma hayali olduğuna değinen Levent Mercan, "Kendi performansımla inşallah öyle bir şey olur. Herkesin hayali bu. Olursa çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

Son olarak ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Levent, "Biz daha çok maçtan maça bakıyoruz. Onun için bir şey söylemek için erken. Tabii ki hedefimiz o ve iyi bir yoldayız. Takım içerisindeki ruh ve beraberlik çok iyi. Sene sonunda hayalimiz o" diyerek sözlerini noktaladı.