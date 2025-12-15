Furkan Köseoğlu: Bu armayı yükseltmek için elimizden geleni yapacağız!

Sakaryaspor, 1. Lig'in 17. haftasında Hatayspor karşısında 3-0'lık skorla kazandı. Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Furkan Köseoğlu müsabakanın ardından konuştu.

Furkan Köseoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın kendilerine bir görev tebliğ ettiğini, Alemdar'ın tesisleri ziyaret etmesinin ardından futbolcuların da moralinin yükseldiğini söyledi.

Ellerinden geldiğince kısa zamanda takımı toparlamaya çalıştıklarını kaydeden Köseoğlu, "Önümüzde Çorumspor maçı var. Ona hazırlanacağız. Bu armayı yükseltmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Galibiyetin moral açısından önemli olduğunu vurgulayan Köseoğlu, "Şu an iyi gidiyoruz moral olarak. Kolay maç gibi görünüyor ama kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir takım vardı karşımızda. Temkinli başladık, ikinci yarı oyunu çözdük." ifadelerini kullandı.