Galatasaray’da rekorlar artık Victor Osimhen’in!

Giriş Tarihi: 15.12.2025 10:30

Galatasaray'ın son iki sezondaki en büyük yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle yeni bir unvanın da sahibi oldu.

Geçtiğimiz sezon çifte kupalı şampiyonlukta başrolü oynayan Victor Osimhen, ilk devreyi Antalya'da golle tamamladı.

Nijeryalı yıldız 2025'te sarı-kırmızılı formayı giydiği 41 resmi maçta attığı 37 golle kulüp tarihinin bir takvim yılında en fazla tabela değiştiren yabancı oyuncusu olmayı başardı.

Süper Lig'de 23, Türkiye Kupası'da 5, Şampiyonlar Ligi'de 6, Avrupa Ligi'nde 3 olmak üzere 2025 senesinde 37 kez gol sevinci yaşayan Osimhen, 2023'te 47 maçta 36 gol atmış İcardi'yi geride bıraktı.

GOLLERİ ATIYORLAR TARİHE GEÇİYORLAR

Galatasaray'ın forvetleri Victor Osimhen ve Mauro Icardi adım adım zirveye yaklaşıyor. Sarı-kırmızılı takımla kariyerinde 69 gole ulaşan Arjantinli yıldız, 72 gol atan efsane Hagi'nin rekoruna çok yaklaştı. Osimhen de Avrupa maçlarında 1 gol daha atması halinde Avrupa kupalarında 12'şer golle en skorer yabancılar olan Baros ve Nonda'yı geçecek.

