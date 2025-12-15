Galatasaray’da rekorlar artık Victor Osimhen’in!

GOLLERİ ATIYORLAR TARİHE GEÇİYORLAR

Galatasaray'ın forvetleri Victor Osimhen ve Mauro Icardi adım adım zirveye yaklaşıyor. Sarı-kırmızılı takımla kariyerinde 69 gole ulaşan Arjantinli yıldız, 72 gol atan efsane Hagi'nin rekoruna çok yaklaştı. Osimhen de Avrupa maçlarında 1 gol daha atması halinde Avrupa kupalarında 12'şer golle en skorer yabancılar olan Baros ve Nonda'yı geçecek.