Hata yapmasak kazanırdık

Beşiktaş'ın gol ayağı Abraham maçın ardından şöyle dedi: "Trabzon deplasmanının ne kadar zor olduğunu biliyorduk. Fırsatlar bulduk, 3 gol attık. Hatalar yapmasak kazanırdık. Takımımla gurur duyuyorum, iyi mücadele ettik."Beşiktaş'ta sadece 1 golü bulunan Cerny, Trabzonspor'a duble yaparak gol sayısını 3'e yükseltti. 6 da asisti bulunan Çek yıldız, gol katkısını 9'a çıkardı. Bu arada Cerny (2 gol), Toure (2 asist) ile birlikte Babel (2 gol) ve Negredo'dan (2 asist) bu yana (Mart 2018) Trabzonspor deplasmanında iki gol atıp, iki asist yapan ilk Beşiktaş oyuncular oldu.Beşiktaş file bekçisi Ersin Destanoğlu 3 gol yese de performansı ile yenilgiyi de önledi. Özellikle Beşiktaş'ın 10 kişi kalması sonrasında art arda gelen ataklarda devleşen milli eldiven, toplamda 10 kurtarış yaptı. 1 kez top uzaklaştıran ve 1 defa da ikili mücadele kazanan 24 yaşındaki kaleci, yüzde 53'lük pas isabeti sağladı.