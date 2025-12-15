İcardi’nin kaderini bu süreç belirleyecek

Kasım ortasında Alman basını (Sky Sports DEFlorian Plettenberg) G.Saray'ın İcardi'yi tutmak istediğini, menajeriyle görüşme planladığını yazmıştı.uzatma gündemdeydi. Sonra Başkan Dursun Özbek,dedi. Aralık başına gelindiğinde işler değişti.. G.Saray'dan resmi teklif gelmedi. İcardi, 10-11 Aralık'tasert açıklama yaptı: "Kimse beni/menajerimi aramadı, yenilememe kararı bildirilmedi. Sözleşmem bitince başım dik giderim, erken gidersem benim kararım olur.Bu sözler ültimatom gibiydi.. Antalya maçında kral yine golünü attı.. Maç sonu "dedi.. Yani Nijeryalı oyuncu jest yapıp takım arkadaşınıetti.. Şimdi Osimhen yok.. Gözler Arjantinli futbolcuda olacak.. Yani kaptan direkt 11'de başlayacak.. İşte bu süreç de İcardi'nin sözleşmesinin olup olmayacağını tayin edecek.. Okan Buruk sıkı sıkı İcardi'ye tutunsun.. Kendisinin geleceği de Arjantinli futbolcunun performansına bağlı..Her sezon hortlayan bir durum var.. Türkiye Kupası'nı itibarsızlaştırmak için yapılan yorumlar.. Bitmiyor! Bir de buna takım, teknik direktör ve yöneticileri de katılınca ortaya saçma sapan tartışmalar çıkıyor.. Mesela Okan Buruk sürekli itiraz ediyor.. 3 sezondur şampiyon ama hâlâ Çarşamba- Perşembe hesabı yapıyor.. Oysa kariyerindeki ilk önemli başarısını Akhisar Belediye'de (2017-18) Türkiye Kupasını alarak elde etti.. Ondan sonra yolu açıldı. Bunun gibi onlarca örnek var! Şimdi Süper Kupa turnuvası var.. Türkiye'nin en iyi durumdaki 4 takımı müthiş bir ziyafete imza atacak.. Vatandaş açık kanalda doya doya izleyecek.. Turkuvaz Medya Grubu yıllardır bu kamu görevini başarıyla yerine getirdi. Getirirken de büyük bedeller ödedi.. Hem maddi hem de manevi.. Mesela İspanya Süper Kupası geçen sezon dört takımla Suudi Arabistan'da gerçekleştirildi. Ocak 2025'te yarı finalde A.Bilbao-Barcelona ve R.Madrid-Mallorca maçları sonrasında finalde Barcelona, R.Madrid'i 5-2 yenerek tarihi bir maça sahne oldu. Bu sezon ise 7-11 Ocak 2026'da yine dörtlü final yapılacak. İtalya'ya baktığımızda ise Napoli, Milan, Bologna ve İnter'in katılımı ile 17-18 Aralık'ta yarı finallerle başlayacak. İtalya'nın devleri, geçen sezon ise yine dört takımlı final turnuvasında Milan'ın şampiyonluğunda Suudi Arabistan'da futbol resitali sunmuştu. Gelelim Türkiye Kupası'na… Türkiye'yi kucaklayan Türkiye Kupası'nda grup aşaması, 8'er takımlı 3 gruptan oluşuyor bu sezon. Her ekip, toplam 4 maç yapacak. İlk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi iki grup üçüncüsü toplam 8 ekip çeyrek finale yükselecek. Bundan güzel ne olabilir.. Ziyafet bu.. İnsanlar doya doya maç izleyecek.. Yeni gençleri, yeni yıldız adaylarını izleyecek.. Beyoğlu Yeni Çarşı'nın performansını merak eden yok mu?.. Ve Iğdır, Keçiörengücü, Fethiye.. Buyrun şölene.Bahis ve şike soruşmasında önemli bir haftaya daha giriyoruz.. 1024 futbolcu soruşturma altında.. Menajerlerin de yeni dalganın içinde olması bekleniyor.. Futboldaki temizlik operasyonu için bazı kafalardan saçma sesler çıksa da şu ana kadar yap-ı lan işlemlerin yerinde olduğu da bir gerçek.. Bu işin büyük küçük takım diye de bir ayrımı yok.. Bu hafta özellikle Futbol Federasyonu tarafında başka isimlerin açıklanmasını bekliyorum..