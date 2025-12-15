Kocaeli 90+3’te 1 puanı kaptı

Son haftalarda gösterdiği çıkışla dikkat çeken Kocaelispor, uzatmalarda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Rölantide giden karşılaşmada kilidi 65'te çözen David Fofana, İstanbul ekibini sevindirdi. Golün ardından oyuncu değişiklikleriyle iyice baskı kuran Kocaelispor istediğini 90+3'te aldı. Sonradan dehil olan Bruno Petkovic skora dengeyi getiren isim oldu.
Selçuk İnan yönetimindeki Körfez temsilcisinin yenilmezlik serisi 5 maça (2G-3B) çıktı. Onur Can Korkmazlı Karagümrük'ün ise galibiyet özlemi 4'e yükseldi.