Maçın hakeminden memnun değilim

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın ardından şunları söyledi: "En iyi maçlarımızdan biriydi. Yediğimiz gollerin iki tanesi bariz hata. Hakemden memnun değilim. Nedeni şu; uzatmaların 10-12 dakika olması lazım. Ben oyundan herkesin keyif aldığını düşünüyorumOyun olarak, bozulmadan dönebilmek çok çok önemliydi. Ceza sahası içinde sıkışmış Beşiktaş'a karşı Onuachu çok etkili olabilirdi. Onuachu ve Pina'sız bu oyun beklediğimiz de iyiydi.Kupa maçı var, G.Birliği var, arkasından Süper Kupa var, lig var. Yarından (Bugün) itibaren Trabzonspor açısından senenin en zor periyodunu yaşayacağız."Trabzonspor'un merkez orta sahası Christ Inao Oulai, geriye düştükten sonra iyi reaksiyon gösterdiklerini dile getirdi. Filidişi Sahilli futbolcu, "Rakip 10 kişi kaldıktan sonra goller bulduk. Bana soracak olursanız daha iyisini yapabilirdik. Kaliteli oyuncularımız var, üst düzey performans gösteriyoruz ama 1 puan aldık" diye konuştu.