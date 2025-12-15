Mert Müldür: Bizim açımızdan çok iyi oldu!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor karşısında 4-0'lık skorla galip geldi. Sarı-lacivertli takımda gecenin gol atan isimleri arasında yer alan Mert Müldür, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

Attığı gole dair soruya Mert Müldür, "Bayağı uzun bir süre oldu. Golden önemlisi galibiyet. 4 gollü bir maç oldu. Bizim açımızdan çok iyi oldu. Çok iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz" cevabını verdi.

Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli sağ bek, "Maça çok iyi başladık. İlk gol çok önemliydi. Devreye 3-0 önde girmek bayağı iyi oldu. İkinci yarıda durmadık, dördüncü golü aradık. Zorlandık, sonunda dördüncü golü de bulduk ve kazandık" şeklinde konuştu.