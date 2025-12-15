Nefes kesen maç Göztepe’nin

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a kaybeden Göztepe, dün nefes kesen maçta Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi. Heyecanı üst düzeyde olan karşılaşmada İzmir ekibi,64'te penaltı kazanan Gaziantep'te Bayo, topu auta göndererek değerlendiremedi.Sarı-kırmızılı takım, puanını 29'a çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça yükselen Gaziantep ise 23'te kaldı.Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz maç sonu veryansın etti. 'Bana küfür edildi' diyen 40 yaşındaki hoca,Eleştiriyi kabul ederiz, bu kadarı fazla" ifadelerini kullandı.