Nefes kesen maç Göztepe’nin

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a kaybeden Göztepe, dün nefes kesen maçta Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi. Heyecanı üst düzeyde olan karşılaşmada İzmir ekibi, 38'de Janderson ile öne geçmenin sevincini yaşadı. Ancak bu çok sürmedi, VAR'dan gelen 'elle oynama' uyarısıyla gol iptal edildi.
64'te penaltı kazanan Gaziantep'te Bayo, topu auta göndererek değerlendiremedi. Sadece 4 dakika sonra Janderson, Göztepe'yi üstünlüğü taşıdı.
Sarı-kırmızılı takım, puanını 29'a çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça yükselen Gaziantep ise 23'te kaldı.
KÜFRE İSYAN ETTİ GÖREVİ BIRAKIYOR
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz maç sonu veryansın etti. 'Bana küfür edildi' diyen 40 yaşındaki hoca, "'Takım neden oynamıyor?' dediler. İnsan biraz kıymet bilir. Rize ve Başakşehir maçlarının ardından olmayacağım.
Eleştiriyi kabul ederiz, bu kadarı fazla" ifadelerini kullandı.