Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Premier Lig’de 4-4’lük müthiş maçta kazanan çıkmadı!
Giriş Tarihi: 16.12.2025 01:06

Premier Lig’de 4-4’lük müthiş maçta kazanan çıkmadı!

Manchester United, Premier Lig’in 16. haftasında Bournemouth ile 4-4 berabere kaldı.

Premier Lig’de 4-4’lük müthiş maçta kazanan çıkmadı!
  • ABONE OL

Premier Lig'in 16. haftasında Manchester United, Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan müsabaka 4-4'lük eşitlikle noktalandı.

Manchester United'ın gollerini 13. dakikada Amad Diallo, 45+4. dakikada Casemiro, 77. dakikada Bruno Fernandes ve 79. dakikada Matheus Cunha kaydetti. Bournemouth'ta fileleri 40. dakikada Antoine Semenyo, 46. dakikada Evanilson, 52. dakikada Marcus Tavernier ile 84. dakikada Junior Kroupi havalandırdı.

Bu sonucun ardından Manchester United 26, Bournemouth ise 21 puana yükseldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Premier Lig’de 4-4’lük müthiş maçta kazanan çıkmadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz