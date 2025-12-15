Premier Lig’de 4-4’lük müthiş maçta kazanan çıkmadı!

Premier Lig'in 16. haftasında Manchester United, Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan müsabaka 4-4'lük eşitlikle noktalandı.
Manchester United'ın gollerini 13. dakikada Amad Diallo, 45+4. dakikada Casemiro, 77. dakikada Bruno Fernandes ve 79. dakikada Matheus Cunha kaydetti. Bournemouth'ta fileleri 40. dakikada Antoine Semenyo, 46. dakikada Evanilson, 52. dakikada Marcus Tavernier ile 84. dakikada Junior Kroupi havalandırdı.
Bu sonucun ardından Manchester United 26, Bournemouth ise 21 puana yükseldi.