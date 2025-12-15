Sakaryaspor, Hatayspor karşısında zorlanmadı

1'inci Lig'in 17'nci haftasında Sakaryaspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Sakaryaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.

28'inci dakikada Emre Demir'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Burak Çoban düzgün bir vuruşlarla topu ağlara göndererek Sakaryaspor'u maçta öne geçirdi: 1-0.

33'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Burak'ın pasıyla topla buluşan Zwolinski'nin sert şutunu Hatayspor kalecisi Demir Sarıcalı güçlükle kornere çeldi.

İlk yarı 1-0 Sakaryaspor üstünlüğüyle sona erdi.

66'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Gael Kakuta'nın ara pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Vukovic'in sert şutunu Hatayspor kalecisi kornere çeldi.

71'inci dakikada Sakaryaspor farkı ikiye çıkardı. Orta alandan Kakuta'nın sol kanata pasında topla buluşan Eren'in içeriye çevirdiği topa dokunan Lukasz Zwolinski topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

75'inci dakikada Sakaryapor skoru 3-0 yaptı. Sağ kanattan Kakuta ile korner kullanan Sakaryaspor'da ön direkte kafayı vuran Vukovic topu ağlarla buluşturdu ve farkı 3'e çıkarttı: 3-0.

90'ıncı dakikada Hatayspor'da yaptığı faul sonrası sarı kart gören Oğuzhan Matur, hakem Burak Demirkıran'a itirazından sonra ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Burak Demirkıran, Samet Özkul, Kerem Kalkan

SAKARYASPOR: Jakub Szumski, Eren Erdoğan, Batuhan Çakır, Salih Dursun, Serkan Yavuz, Burak Çoban(Dk.65 Umechi Akuazaoku), Rijad Kobiljar(Dk.64 Burak Altıparmak), Josip Vukovic, Mete Kaan Demir(Dk.16 Emre Demir), Lukasz Zwolinski, Gael Kakuta(Dk.76 Wissam Ben Yedder)

HATAYSPOR: Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı(Dk.88 Ersin Aydemir), Recep Burak Yılmaz, Yiğit Ali Buz, Oğuzhan Matur, Abdülkadir Parmak(Dk.69 Deniz Aksoy), Kamil Ahmet Çörekçi, Görkem Sağlam(Dk.42 Mustafa Said Aydın), Eren Güler(Dk.46 Engin Can Aksoy), Baran Sarka, Ünal Emre Durmuşhan.

SARI KARTLAR: Batuhan Çakır, Salih Dursun, Emre Demir(Sakaryaspor), Mustafa Said Aydın, Kerim Alıcı(Hatayspor)

KIRMIZI KART: Oğuzhan Matur(Hatayspor)

GOLLER: Dk.28 Burak Çoban, Dk.71 Lukasz Zwolinski, Dk.75 Josip Vukovic(Sakaryaspor)