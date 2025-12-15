Serie A’da Inter zirvenin yeni sahibi oldu

Serie A'da Inter, LaLiga'da Barcelona, Premier Lig'de Arsenal, Bundesliga'da Bayern Münih, Ligue 1'de ise Lens, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

INTER ZİRVENİN YENİ SAHİBİ

Serie A'da Inter, deplasmanda Genoa'yı Yann Bisseck ve Lautaro Martinez'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirvenin yeni sahibi oldu. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev yapmadı.

Milan, evinde Sassuolo ile 2-2 berabere kaldı ve üç maç sonra puan kaybetti. Udinese, konuk ettiği Napoli'yi 1-0'lık skorla geçerek rakibinin üç maçlık galibiyet serisini bitirdi. Juventus ise Bologna deplasmanında 1-0 galip geldi. Konuk takımda milli futbolcu Kenan Yıldız, 90 dakika görev yaptığı mücadelede golün pasını verdi.

Ligin 15. haftasında Inter, 33 puanla zirveye yerleşti. Milan 32, Napoli 31 puanla Inter'i izledi.