Fenerbahçe, Konyaspor karşısında hata yapmadı! 3 puan 4 golle geldi

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Müsabaka Chobani Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmada Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Anıl Usta üstlendi. Fenerbahçe, Konyaspor karşısında 4-0'lık skorla galip geldi.
Sarı-lacivertli takımın gollerini 28 ve 37. dakikalarda Anderson Talisca, 30. dakikada Mert Müldür ile 87. dakikada Marco Asensio kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 36'ya yükseltti ve Süper Lig'de haftayı 2. sırada kapattı. Konyaspor ise 16 puanda kaldı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Alvarez, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca, Duran.
Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Calusic, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bardhi, Melih İbrahimoğlu, Bjorlo, Muleka, Umut Nayir.
FENERBAHÇE - KONYASPOR: 4-0
GOLLER: 28' ANDERSON TALISCA, 30' MERT MÜLDÜR, 37' ANDERSON TALISCA, 87' MARCO ASENSIO
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Fenerbahçe çok net fırsattan yararlanamadı. Rakipten topu kapan Fred, sol kanattaki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu, savunmanın arkasına hareketlenen Talisca'yı meşin yuvarlakla buluşturdu. Brezilyalı oyuncu karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden şutunu attı ancak kaleci Bahadır Güngördü gole izin vermedi.
12. dakikada Fenerbahçe'nin paslaşarak kullandığı korner atışında Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerindeki Asensio'da kaldı. İspanyol oyuncunun düzeltip vuruşunda kaleci Bahadır son anda uzanarak gole engel oldu.
24. dakikada Uğurcan Yazğılı ile girdiği ikili mücadele sonrasında Jhon Duran yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, 26. dakikada penaltı noktasını gösterdi.
28. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Anderson Talisca geldi. Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.
30. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Alvares'te kaldı. Bu futbolcunun pasında defanstan seken meşin yuvarlağa Mert Müldür sert vurdu, Calusic'in ayağına çarpan top, kaleci Bahadır kontrpiyede bırakarak filelerle buluştu: 2-0.
37. dakikada fark 3'e çıktı. Asensio'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Anderson Talisca, uzaktan sert bir plaseyle meşin yuvarlağı kaleci Bahadır'ın sağından ağlarla buluşturdu: 3-0.
44. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda savunmadan seken topu alan Asensio, rakibinden sıyrılıp vurdu, top kaleci Bahadır'dan döndü. Bu kez penaltı noktası üzerinde Fred meşin yuvarlakla buluştu. Brezilyalı oyuncunun vuruşunda kaleci Bahadır bir kez daha gole geçit vermedi.
45. dakikada Ederson'un uzun pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, rakipten önce topu kapıp ceza sahası içine girdi. Milli oyuncu kaleci Bahadır'dan sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak Uğurcan Yazğılı son anda topu çizgiden çıkardı.
45+4. dakikada sağdan kazanılan serbest vuruşu Asensio kullandı. Bu futbolcunu kale sahasına ortasında Alvarez kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direkten döndü.
Fenerbahçe ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
ASENSIO TAKIMA DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio, formasına kavuştu.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle Brann maçında kadroda yer almayan tecrübeli oyuncu, Konyaspor müsabakasına ilk 11'de başladı.
TALISCA ON NUMARADA, ASENSIO KANATTA
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Brann maçında takımını yalnız bırakan Marco Asensio, Konyaspor karşısında hücumun sağında görevlendirildi.
Teknik direktör Domenico Tedesco, sıklıkla 10 numara pozisyonunda görev alan Asensio'yu sağ kanada çekerken, bu mevkide Brann karşısında 3 gol atan Anderson Talisca'ya forma verdi.
ALTYAPIDAN 2 İSİM KADRODA
Fenerbahçe teknik heyeti, sakat, cezalı ve kadro dışı isimler nedeniyle Konyaspor karşısında altyapıdan 2 ismi kadroya dahil etti.
Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen ve 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, Konyaspor maçı kadrosunda yer aldı.
Her iki oyuncu da yedek kulübesinde teknik heyetten şans bekledi.
"HERKES RESMEN ALEV ALIYOR"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Tedesco yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok ofansif bir oyun sergileyeceğiz. Kendi oyunumuzu sergilemek istiyoruz. Eğer top bizde olursa, bizim için iyi bir şey. Göreceğiz maçın nasıl ilerleyeceğini. Önde çok fazla opsiyonumuz var. Son maçta Kerem de 9 numaraya yakın oynadı, aynı şeyleri Talisca ve Asensio'dan bekliyoruz.
Ofansif bir oyun sergileyeceğiz. Oyuncularımız her zaman oyun kurulumunda çözüm bulabiliyorlar, en doğru çözümü buluyorlar. Oyuncuları seçerken, antrenman performansına, durumlarına ve rakibe göre seçiyorum. Bu kadrodaki herkes oynayabiliyor. Herkes resmen alev alıyor, herkesin kalitesi çok yüksek."