SON DAKİKA | Gaziantep FK’de Burak Yılmaz dönemi sona erdi!

RESMEN AÇIKLANDI

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

TEŞEKKÜRLERİMİZLE | BURAK YILMAZ

Dün oynanan Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek istifa etmiştir. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

YILMAZ'DAN VEDA MESAJI

Burak Yılmaz, istifasının ardında sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.

"Gaziantep Futbol Kulübü'ndeki teknik direktörlük görevim aldığım karar neticesinde bugün itibariyle sona ermiştir.

Göreve geldiğimizde puan alma ve gol atma başarısı gösterememiş, özgüveni zedelenmiş ve transfer konusunda ilerleme kaydedememiş bir takım devraldık. Takıma katılmalarına öncülük ettiğimiz, bugün itibariyle kulübe ciddi bir gelir getirecek transferlerimizi gerçekleştirdik. Takımımızın performansını her geçen hafta arttırarak ligdeki konumu itibariyle Avrupa Kupaları'na gitme mücadelesi veren bir takım ortaya çıkardık. Özellikle deplasmanda mağlup olmamış ve yüksek puan ortalaması yakalamış bir takım devretmenin gönül rahatlığıyla ayrılıyoruz.

Saha içinde verdiğimiz mücadeleye ek olarak, saha dışında da oyuncularımızın maddi ve manevi hiçbir problem ile karşılaşmamaları adına şehrin ileri gelenleri ile konuşarak başkanımızla birlikte bu sorumluluğu üstlendik. Ancak gelinen süreçte saha içi başarının ve saha dışı fedakarlıkların yeterince değer ve takdir görmediğini hissederken dün oynanan maçta yaşadıklarım olaylar silsilesinin ilk örneği değil, son ve en çarpıcı resmiydi.

Tüm kariyerim boyunca prensiplerime bağlı kalarak kariyer yönetimimi gerçekleştirdim. Hangi ortamda başarının geleceğini, hangi ortamda yakalanılan başarının sürdürülebilir olmadığını net bir şekilde defalarca tecrübe ettim. Tüm bu birikimim doğrultusunda gelecek eleştirileri de göğüsleyerek bu kararı aldım. Prensip ve doğru çalışma ortamı başarıyı getirir ilkesinden taviz vermediğimi ve vermeyeceğimi özellikle belirtmek istiyorum.

Bu süreçte başta başkanımız Memik Yılmaz'a, çok değerli futbolcularımıza, bize destek olan şehrin ileri gelenlerine ve tüm kulüp personelimize yürekten teşekkür ediyorum.

Son söz… Çok sevgili ve değerli futbolcularım; sizlerle yaptığımız ve çok duygusal geçen veda konuşmamızda söylediğim gibi insan sevdiklerini unutamazmış. Sizi asla unutmayacağım…"