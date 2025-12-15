Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Talisca: Bu ligde şampiyonluk böyle gelir
Giriş Tarihi: 15.12.2025 22:24 Son Güncelleme: 15.12.2025 22:26

Talisca: Bu ligde şampiyonluk böyle gelir

Fenerbahçe’nin Konyaspor’u 4-0 yendiği maçta 2 gol kaydeden Anderson Talisca, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 4-0 yendiği maçta 2 gol kaydeden Anderson Talisca, maçın ardından konuştu.

Brezilyalı yıldız yaptığı açıklamada, "Son dönemde iyi performans gösteriyorum, bu nedenle mutluyum. Takımın performansı iyi olunca da bireysel performanslar da artıyor. Çok mutluyum." dedi.

Açıklamalarına devam eden Talisca, "Çok gol atan bir takımımız var. Sürekli rakip kaleyi arıyoruz, şut çekme fırsatları arıyoruz. Çok gol atmamız lazım ve savunmayı iyi yapmamız lazım bu ligde şampiyonluk için." diye konuştu.

