Talisca: Bu ligde şampiyonluk böyle gelir

Açıklamalarına devam eden Talisca, "Çok gol atan bir takımımız var. Sürekli rakip kaleyi arıyoruz, şut çekme fırsatları arıyoruz. Çok gol atmamız lazım ve savunmayı iyi yapmamız lazım bu ligde şampiyonluk için." diye konuştu.