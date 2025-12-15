Toure’nin kırmızısına Beşiktaş tepki gösterdi

Beşiktaş'ın Malili yıldızı El Bilal Toure, 38. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrasında çılgına döndü. Önce orta hakem Ali Şansalan'a uzun süre itiraz eden futbolcu ardından kenara gelirken tepkisine devam etti. Bu sırada futbol koordinatörü Serkan Reçber oyuncusunun ağzını kapatarak soyunma odasına götürdü. Beşiktaş taraftarı ise sosyal medyada verilen karara tepki gösterdi. Pozisyonun bilerek yapılmadığı ve VAR kararının hatalı olduğu konusunda taraflar birleşirken yönetim cephesinden de tepkiler vardı.6'da Orkun Kökçü'nün Serdar Saatçı'ya orta sahada müdahalesi vardı. Rakibinin bileğine basması sonrasında Serdar yerde kalırken Orkun sarı kart gördü. Trabzon cephesi kırmızı kart bekledi.38. dakikada Beşiktaş'ta El Bilal Toure, Ozan Tufan'a yaptığı hareket sonrası oyundan atıldı. VAR'daki Alper Çetin'in uyarısıyla pozisyonu izleyen Ali Şansalan, Malili futbolcuya kırmızı kart gösterdi.İlk yarıda Oulai'nin Rashica'ya müdahalesi sonrasında Beşiktaş cephesi faul ve kart bekledi. Orta sahada yaşanan pozisyonda Trabzon yarı sahasında bordomavili oyuncu yokken depar atmak isteyen Rashica, Oulai tarafından düşürüldü. Kosovalı yıldız, faul beklerken, hakem ve VAR'dan kart uyarısı gelmedi.