Trabzon’da çılgın gece!

Beşiktaşkarşılaşmasına kadar ligde 10, kupada da 1 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Fırtına, dün geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Karadeniz ekibi son yenilgisini 14 Eylül'de 1-0'la F.Bahçe karşısında almıştı. Trabzonspor, evindeki yenilmezlik serisini ise 9 maça yükseltti.Trabzonspor, bu sezonun en fazla şut çektiği (34) ve en fazla isabetli şut bulduğu (13) maçını oynadı. Ayrıca yüzde 91'lik pas isabet yüzdesi, 545 pas sayısı, 76'lık topla oynama yüzdesiyle kendisinin en iyi karşılaşmasını çıkardı.Trabzonspor'a beraberliği getiren vuruşu yapan Zubkov, "İlk yarıyı düşününce kontrataktan gereksiz 3 gol yedik. Sonrası zordu ama takım olarak birlikte kaldık. Kazanabilirdik de aslında. Bu 1 puanın farklı bir önemi olacak belki, göreceğiz" dedi. Ukraynalı yıldız, maç içinde iki kez krampon değişmesi hakkındaki soruya ise "Golden önce doğru kramponları buldum diyebilirim" cevabını verdi.Trabzonspor'un Arnavut hücumcusu Ernest Muçi, eski takımı Beşiktaş'ı da boş geçmedi. Dün geceye kadar bordo-mavililerin son 7 golünün beşini kaydeden Muçi, Kartal'a karşı da müthiş vuruşla Ersin Destanoğlu'nu avladı. 24 yaşındaki oyuncu, Edin Visca'nın Ocak-Şubat 2022 arasında elde ettiği, üst üste 4 maçta da gol atma başarısını bordo-mavili formayla yineleyen ilk isim oldu.Bu sezon önce geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım olan Beşiktaş (14) oldu. Bu kayıpların 7'sini 3 büyük rakibine karşı yaşadı. Dün akşamBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sol bekte Emirhan Topçu ile başladı. Daha sonra Emirhan'la Djalo'nun yerlerini değiştirdi. 76'da oyuna giren Jurasek sol beke geçen 3. isim oldu. Çek oyuncu, skor 3-2 giderken 82. dakikada kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu golle sonuçlandıramayarak belki de Beşiktaş'ı galibiyetten etti.