Trabzonspor’dan yenilmezlik serisi!

Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Bordo-mavililer, karşılaşmada iki farklı geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor (7 galibiyet, 4 beraberlik), 6'ncı haftadan bu yana başlayan süreçte ligin en fazla puan toplayan takımı olmayı sürdürdü. Bordo-mavililer, bu sonuçla zirve yarışındaki iddiasını korudu. Trabzonspor'un, zirve takibinin yanında son haftalarda alınan saha sonuçlarıyla takımdaki oyuncuların mücadeleci ruhu ve gayreti, camiayı mutlu etti.

TRABZONSPOR'DAN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Trabzonspor, Süper Lig'de Şubat 2007'den (3-2) bu yana Beşiktaş karşısında iki farkla geriye düştüğü bir maçtan ilk kez puan çıkarmayı başardı. Bordo-mavililer, mücadelede gösterdiği reaksiyonla hem spor otoritelerinden hem de taraftarlardan büyük övgü aldı.

EN GOLLÜ BERABERLİK TEKRARLANDI

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma 3-3 sona ererken, Süper Lig tarihinde bu rekabetteki en gollü beraberlik tekrarlandı. Daha önce Ağustos 1996 ve Mayıs 1991 tarihlerinde de taraflar sahadan 3-3'lük skorla ayrılmıştı.