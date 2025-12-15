Ünvanını koru hedefe tutun!

Üst üste yaşanan 3 beraberliğin (Ferencvaros, G.Saray, Başakşehir) moral bozukluğunu 4-0'lık Brann galibiyetiyle üzerinden atan Fenerbahçe, bugün Konyaspor karşısına çıkacak. Süper Lig'in yenilgisiz tek takımı durumundaki sarı-lacivertliler,(3M-2B) rakibini yenerek hem ünvanını korumak, hem 14 maçlık namağlup serisini sürdürmek hem de zirve iddiasını devam ettirmek istiyor. Kanarya, 24 Eylül tarihinde Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e (3-1) kaybettiği müsabakanın ardındanF.Bahçe'nin Faslı forveti En-Nesyri ile Malili oyuncu Nene, 21 Aralık tarihinde başlayacak 2025 Afrika Uluslar Kupası için ülkelerine gitti. Sakatlığı bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün ise tedavisi sürüyor. Teknik heyet, Semedo'nun yokluğunda sağ bekte Mert'e görev vermeyi planlıyor. Stoper hattında ise Skriniar-Oosterwolde ikilisinin sahaya çıkması bekleniyor. Bu arada Alvarez ile Brown ceza sınırında. Bugün sarı kart görürlerse Eyüp maçında yoklar.