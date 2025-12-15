Yeni Mertens Yunus

Mertens'le 3 sene üst üste şampiyonluğa ulaşan Galatasaray sezonun ilk yarısında Belçikalı 10 numaranın boşluğunu dolduramadı. Forvet arkasında İlkay, Sara ve İcardi'yi kullanan Okan Buruk'un elini rahatlatan isim Yunus Akgün oldu. Antalya'da 10 numara pozisyonunda şov yapan Yunus iki asist ile maçı çözdü.Mucize şekilde 3 haftada takıma dönen Yunus Akgün fizik olarak toparlanmaya başlar başlamaz 11'e girdi ve saha içi lideri olduğu Aslan'ı, Antalya'da özlenen futboluna kavuşturdu. Hocası Okan Buruk'un,sözünü haklı çıkartan yıldız oyuncu, 5 asiste ulaşarak takımda en çok gol pası veren isim oldu.G.Saray'ı hareketli bir ara transfer dönemi bekliyor. Yusuf Demir, Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarıkırmızılılar, Ocak ayında kulübesini güçlendirecek.Sanchez ve Abdülkerim'i 11'de kullanan Okan Buruk sezonun ikinci yarısında Singo ve Lemina'yı da dönüşümlü olarak stoper oynatmayı düşünüyor. Torreira, İlkay ve Sara'yı alternatifsiz bırakmak istemeyen Buruk, savunma yönü güçlü orta saha takviyesi istiyor.