Beşiktaş’ta olumsuz tablo transfere yön verdi!

Beşiktaş, bu sezon savunmadaki kötü performansını bir türlü düzeltemedi. 16 lig maçında 22 golü kalesinde gören siyah-beyazlılar, bu gollerin 8'ini bireysel hataları sonucunda yedi.

Opta verilerine göre; 2014-15'ten bu yana bir sezon içerisindeki en yüksek bireysel hatadan yenilen gol sayısına şimdiden ulaştı. Siyah-beyazlılar bu sezon Avrupa'da 6, Süper Lig'de ise 16 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda kalesinde tam 33 gol gördü. Ara transferde hem kaleci hem de savunmaya takviye planlanıyor.