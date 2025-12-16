Bruno Fernandes, Manchester United’da yönetimi suçladı!

Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Portekiz televizyonuna konuşan Bruno Fernandes, Ada temsilcisindeki yönetimle ilgili olay ifadelere yer verdi.
Manchester United'dan ayrılmayı istemediğini dile getiren Bruno Fernandes, "Kulübe 'Gitmek istiyorum, antrenmana çıkmak istemiyorum, 20 ya da 30 milyon euroya gideyim ki diğer tarafta daha fazla kazansınlar' diyebilirdim. Ama bunu hiç yapmadım. Kendimi böyle bir pozisyonda hiç görmedim, çünkü kulübe duyduğum sevginin karşılıklı olduğunu hissediyordum" dedi.
Manchester United'da yönetimin kendisini göndermek istediğini iddia eden Bruno Fernandes şu sözleri kullandı:
"Kulübün beni göndermek istediğini düşünüyorum, bu benim kafamda net. Bunu yöneticilere de söyledim ama bence bu kararı alacak cesareti gösteremediler. Kalma kararı aldım ve bunda ailevi nedenler de etkiliydi ama en önemlisi kulübü gerçekten seviyorum."