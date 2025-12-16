Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Tekke’nin Beşiktaş maçındaki konuşması ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 16.12.2025 19:54

Trabzonspor, Beşiktaş ile 3-3 berabere biten maçın öyküsünü sosyal medya hesaplarından yayınladı. Fatih Tekke’nin sözleri dikkat çekti.

  • ABONE OL

Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Trabzonspor, son olarak 16. haftada Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesaplarından maçın öyküsü yayınlandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin soyunma odasında yaptığı duygusal konuşma dikkat çekti.

Dolu tribünler önünde oynanan maçta Fatih Tekke'nin futbolcularına şu sözleri dile getirdiği kameralara yansıdı: "Bakın insanlar geldiler. Neden biliyor musunuz? Sizin yüzünüzden. Siz umudu yeşerttiniz. Bunu devam ettirmek bizim elimizde."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz