Gençlerbirliği’nde Metin Diyadin dönemi!

Giriş Tarihi: 16.12.2025 11:32

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yeni teknik direktör belli oldu. Başkent temsilcisinde göreve Metin Diyadin getirildi.

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği yeni teknik adamını resmen açıkladı.

Kırmızı-siyahlı takımda, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Metin Diyadin getirildi.

Başkent temsilcisinden yapılan resmi açıklama şu ifadeler yer aldı:

"Evine Hoş Geldin Metin Diyadin

Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için camiamızdan yetişen Metin Diyadin ile anlaşmaya varmıştır.

Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."

DAHA ÖNCE DE GÖREV ALMIŞTI

Son olarak Iğdır FK'de görev alan 57 yaşındaki teknik adam, daha 2013 ve 2021-2022 yılları arasında Gençlerbirliği'nin çalıştırmıştı.

Futbolculuk kariyerinde de Gençlerbirliği forması giyen Diyadin, 2004 yılında U21 takımında da görev aldı.

