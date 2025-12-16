Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin ilk antrenmanına çıktı!
Giriş Tarihi: 16.12.2025 18:02

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ilk haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

AA
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yeni teknik direktörü Metin Diyadin yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulunan oyuncular, daha sonra taktik ağırlıklı çalışmaya geçti. Günün tek antrenmanı, çift kale maçla sona erdi.

Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Eryaman Stadı'nda 18 Aralık Perşembe günü oynanacak Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK karşılaşması, saat 17.30'da başlayacak.

