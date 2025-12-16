Haber hattı

Sakaryaspor'un hasreti sona erdi

TRENDYOL 1. Lig'de 17. haftanın kapanış maçında 5 müsabakadır kazanamayan Sakaryaspor, galibiyeti olmayan Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Burak Çoban'ın golüyle perdeyi açan yeşil-siyahlılar, Lukasz Zwolinski ve Josip Vukovic ile farka koştu. Hatay'da 90. dakikada Oğuzhan Matur ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Teknik direktör Serhat Sütlü'nün istifasının ardından mücadeleye U19'un hocası Furkan Köseoğlu ile çıkan, haftayı 22 puanla 12. sırada tamamlayan Sakaryaspor'un sıradaki rakibi Çorum Futbol Kulübü... Hatayspor ise Serik Spor ile kozlarını paylaşacak.



Burak Yılmaz gitti ilk aday İlhan Palut!

SÜPER Lig'de bir gelenek haline gelen teknik adam kıyımı devam ediyor. Tribünden edilen küfürler nedeniyle iki hafta sonra görevi bırakacağını açıklayan Gaziantep FK'nın hocası Burak Yılmaz istifa etti. 40 yaşındaki hocanın, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın "Hemen bırak" deyince ayrılığı erkene aldığı öğrenildi. 3. haftada İsmet Taşdemir'in yerine gelen Yılmaz, 14 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Süper Lig'deki veda sayısı 14 olurken Gaziantep, Çaykur Rize'den ayrılan İlhan Palut'a teklif götürdü.



Van Spor, VAR hakemini savcılığa şikâyet etti

TRENDYOL 1. Lig takımı Van Spor FK, 1-0 yenildikleri Ümraniyespor maçının ardından karşılaşmanın VAR hakemi Ferhan Kestanlıoğlu'nu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet etti. Kulüpten yapılan açıklamada "Müsabakada yaşanan ciddi ve bariz hatalar nedeniyle VAR hakemi Ferhan Kestanlıoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi. Maçın 32. dakikasında Van Sporlu Cedric'in attığı gol, VAR kararıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edilmiş, kırmızı-siyahlı takımın futbolcuları ve teknik heyeti karara itirazda bulunmuştu.