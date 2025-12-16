Karim Adeyemi’ye kız arkadaş engeli!

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Karim Adeyemi'yi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olabilir.

Bild'in haberine göre Adeyemi'nin aldığı bu kararda sebebin saha içi hiçbir etken olmadığı, yalnızca kız arkadaşının ''Başka bir Avrupa kentinde yaşamak istiyorum'' isteği olduğu ifade edildi.

23 yaşındaki futbolcu ile sözleşme uzatma görüşmelerini yürüten Dortmund ise oyuncunun bu isteğinden sonra görüşmeleri askıya aldığı ifade edildi.