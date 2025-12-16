Karim Adeyemi’ye kız arkadaş engeli!

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Karim Adeyemi'yi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olabilir.
Bild'in haberine göre Adeyemi'nin aldığı bu kararda sebebin saha içi hiçbir etken olmadığı, yalnızca kız arkadaşının ''Başka bir Avrupa kentinde yaşamak istiyorum'' isteği olduğu ifade edildi.
23 yaşındaki futbolcu ile sözleşme uzatma görüşmelerini yürüten Dortmund ise oyuncunun bu isteğinden sonra görüşmeleri askıya aldığı ifade edildi.
SÜPER LİG DEVLERİYLE ANILMIŞTI
İngiltere Premier Lig'den ilgi bulunan yıldız oyuncunun adı daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.
Adeyemi, 2022'de Salzburg'dan 30 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu. Dortmund formasıyla 128 maça çıkan oyuncu, 32 gol attı ve 22 asist yaptı. Mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor ve Transfermarkt'a göre piyasa değeri 60 milyon Euro olarak gösteriliyor.