Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Fenerbahçe'ye Archie Brown şoku!
Giriş Tarihi: 16.12.2025 15:03 Son Güncelleme: 16.12.2025 15:19

Fenerbahçe'de Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Archie Brown'dan kötü haber geldi.

Fenerbahçe'de Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Archie Brown'dan kötü haber geldi.

İşte sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama:

"Sağlık Durumu Bilgilendirme

Futbolcumuz Archie Brown'un dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası MR'ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

NE KADAR SÜRE OYNAYAMAYACAK

Archie Brown'un yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Jamaika asıllı İngiliz sol bek, bu sezon 25 maçta 3 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

