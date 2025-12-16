Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ara transfer talebi belli! O isim örnek gösterildi...
Giriş Tarihi: 16.12.2025 08:47

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ara transfer talebi belli! O isim örnek gösterildi...

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor ara transfer dönem için çalışmalarına devam ederken, teknik direktör Fatih Tekke'nin istediği oyuncu profili de belli oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ara dönem için transfer planlamasını çok net belirledi. Bir sol kanat, bir stoper ve bir bek transferi isteyen genç teknik adam, hemen katkı verecek futbolcu istedi.

Transfer çalışmasında öne çıkan profilin; bire birde etkili, hücumda üretken, skora katkı yapabilen ve oyunu iki yönlü oynayabilen kanat oyuncuları olduğu öğrenildi.

Bu çerçevede, kamuoyunda adı daha önce farklı dönemlerde gündeme gelen Jeremie Boga benzeri oyuncu tipi, Trabzonspor'un kanat arayışında örnek profil olarak değerlendiriliyor.

