17.12.2025 14:27

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geleceği merak konusu olan Rafa Silva için çarpıcı bir açıklama yaptı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İzmir'de katıldığı etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adalı, MHK ve Rafa Silva ile ilgili konuştu.

MHK İÇİN FLAŞ İFADELER

"Geçen sezondan bu yana 3 tane camianın sinir uçları ile oynayan bir MHK var. Açın bakın, Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor özelinde dönen bir oyun var. Sorunun temel noktası TFF yönetim kurulu değil. Sorun MHK'nin yapısında. 1.5 senedir aylık 15 bin dolar maaşla 4 tane yabancı hakem eğitmeni getirmişler. Durum ortada! Böyle eğitim mi olur?"

"15 MİLYON EURO VEREN ALIR"

"Rafa, Sergen hoca ile birlikte yaptığımız toplantıdan bu yana sadece bir kere Murat Kılıç ile konuştu. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı. Rafa'nın durumu belirsiz. Teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon Euro bekliyoruz. Veren alır."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Rafa Silva açıklaması!
