Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: "Oyuncuların son durumunu gördük"

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası A Grubu 1'inci hafta maçında konuk ettiği İstanbulspor'la 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından ev sahibi ekibin teknik sorumlu Atılay Canel, açıklamada bulundu.

"BİZİM İÇİN TEST MAÇI OLDU"

Kendileri için bir test maçına çıktıklarını aktaran Canel, "Bizim için bir test maçı oldu. Daha önce ligde oynamayan arkadaşları oynatma şansımız oldu. Onların son durumunu gördük. İstanbulspor bize karşı iyi kapandı, mücadele ettiler. Kendilerini kutluyorum. Buradan beraberlikle ayrıldık." ifadelerini kullandı.