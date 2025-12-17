Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir’i ağırlayacak

Turkuvaz Medya'nın yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, evinde RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

RAMS Park'tasaat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.

Format gereği gruptaki takımlardan 4'ü ile maç yapacak sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir karşılaşmasından sonra organizasyonda sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor'un rakibi olacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, bu sezon RAMS Başakşehir'e karşı son maçtan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan maçta RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Galatasaray, 45+3. ve 61. dakikalarda Leroy Sane'nin attığı gollerle rakibini 2-1 yendi. Karşılaşmada RAMS Başakşehir'in tek golünü 59. dakikada Özbek futbolcu Eldor Shomurodov kaydetti.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda RAMS Başakşehir maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın RAMS Başakşehir karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da yarın oynayamayacak.

Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için RAMS Başakşehir'e karşı görev alamayacak.