Interli futbolcu Fenerbahçe Beko maçı için Ataşehir’e geldi!

Giriş Tarihi: 17.12.2025 12:53 Son Güncelleme: 17.12.2025 12:59

Inter’in yıldızı Andy Diouf dün oynanan Fenerbahçe Beko- Panathinaikos Euroleague karşılaşmasını izleyenler arasında olması akıllara transfer dedikodularını getirdi.

Fenerbahçe Beko'nun sahasında oynanan maçta Andy Diouf'un da maçı takip edenlerden biri olması büyük şaşkınlıkla karşılandı. 22 yaşındaki futbolcu maçı en ön sıralardan izleyenler arasında yer aldı.

Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow ile de fotoğraf çekilen oyuncu taraftar arasında da büyük heyecan yarattı.

YENİ TRANSFER OLMUŞTU

Sezon başında Inter'in Lens'ten 20 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Fransız oyuncu 7 maçta 155 dakika süre alırken 1 kere gol sevinci yaşadı.

Orta saha mevkiinde oynayan Diouf'un, Inter ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

