Interli futbolcu Fenerbahçe Beko maçı için Ataşehir’e geldi!

Fenerbahçe Beko'nun sahasında oynanan maçta Andy Diouf'un da maçı takip edenlerden biri olması büyük şaşkınlıkla karşılandı. 22 yaşındaki futbolcu maçı en ön sıralardan izleyenler arasında yer aldı.
Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow ile de fotoğraf çekilen oyuncu taraftar arasında da büyük heyecan yarattı.
YENİ TRANSFER OLMUŞTU
Sezon başında Inter'in Lens'ten 20 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Fransız oyuncu 7 maçta 155 dakika süre alırken 1 kere gol sevinci yaşadı.
Orta saha mevkiinde oynayan Diouf'un, Inter ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.