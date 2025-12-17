Interli futbolcu Fenerbahçe Beko maçı için Ataşehir’e geldi!

Fenerbahçe Beko'nun sahasında oynanan maçta Andy Diouf'un da maçı takip edenlerden biri olması büyük şaşkınlıkla karşılandı. 22 yaşındaki futbolcu maçı en ön sıralardan izleyenler arasında yer aldı.

Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow ile de fotoğraf çekilen oyuncu taraftar arasında da büyük heyecan yarattı.