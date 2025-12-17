Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Neymar imzayı atıyor!
Giriş Tarihi: 17.12.2025 11:10 Son Güncelleme: 17.12.2025 11:11

Aralık ayının sonunda Santos ile sözleşmesi bitecek olan Neymar için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Santos'la sözleşmesi bu ayın sonunda sona erecek olan Neymar'ın, kulübünde devam etmek istediği iddiası ortaya atıldı. 33 yaşındaki yıldızla Santos arasında sözleşme yenileme görüşmelerinin başlayacağı ifade edildi.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR

ESPN'in haberine göre; efsanesi olduğu kulübüne geri dönen yıldız Sambacı, 2026'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda forma giymek için düzenli oynadığı Santos'la ''yola devam'' kararı alacağı öne sürüldü.

Son haftalarda attığı gollerle adından söz ettiren Neymar ile ilgili Santos'un da sözleşme yenilemek için oyuncunun menajeri ve babası ile en yakın zamanda masaya oturacağı iddiaları geniş yankı uyandırdı.

Taraflar arasında 6 aylık yeni bir sözleşme imzalanması bekleniyor.

