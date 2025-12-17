Neymar imzayı atıyor!

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR

ESPN'in haberine göre; efsanesi olduğu kulübüne geri dönen yıldız Sambacı, 2026'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda forma giymek için düzenli oynadığı Santos'la ''yola devam'' kararı alacağı öne sürüldü.

Son haftalarda attığı gollerle adından söz ettiren Neymar ile ilgili Santos'un da sözleşme yenilemek için oyuncunun menajeri ve babası ile en yakın zamanda masaya oturacağı iddiaları geniş yankı uyandırdı.

Taraflar arasında 6 aylık yeni bir sözleşme imzalanması bekleniyor.