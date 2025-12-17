TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Komiteleri Genel Kurul Toplantısı’na katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Komiteleri Genel Kurul Toplantısı'na bulundu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, FIFA'yı temsilen Küresel Futbol Geliştirme Şefi Arsene Wenger, Baş Futbol Sorumlusu Jill Ellis ve Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ile beraber futbol efsaneleri Marco Materazzi, Park Ji-sung ve Teofilo Cubillas da yer aldı.

FIFA Komiteleri Genel Kurul Toplantısı'nda TFF'yi temsilen Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak da hazır bulundu.

Ekim ayında 2025-2029 dönemi için komitelerin oluşturulduğu FIFA toplantısında Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne, Başkan Vekili Kavak ise FIFA Sağlık Komitesi'ne seçilmişti.

211 ülkeden 500'den fazla komite üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen genel oturumun ardından FIFA'nın bünyesindeki tüm komiteler, iç toplantılarını yaptı.