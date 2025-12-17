Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi 5 golle geçti!
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 5-2’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-2'lik skorla kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri; 1'inci, 20'nci, 60'ıncı (P) ve 70'inci dakikalarda Halil Dervişoğlu ile 64. dakikada Emrecan Bulut kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 37. dakikada Deian Sorescu ve 90+1. dakikada Semih Güler'den geldi.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasına 3 puan ile başlarken, Gaziantep FK puanla tanışamadı.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. maçında Çaykur Rizespor, Erzurumspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Kocaelispor'u konuk edecek.

