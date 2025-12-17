Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor, Gaziantep FK’yi 5 golle geçti!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-2'lik skorla kazandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri; 1'inci, 20'nci, 60'ıncı (P) ve 70'inci dakikalarda Halil Dervişoğlu ile 64. dakikada Emrecan Bulut kaydetti.
Konuk ekibin golleri ise 37. dakikada Deian Sorescu ve 90+1. dakikada Semih Güler'den geldi.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasına 3 puan ile başlarken, Gaziantep FK puanla tanışamadı.
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. maçında Çaykur Rizespor, Erzurumspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Kocaelispor'u konuk edecek.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL | Çaykur Rizespor 1-0 Gaziantep FK
GOL | Çaykur Rizespor 2-0 Gaziantep FK
GOL | Çaykur Rizespor 2-1 Gaziantep FK
GOL | Çaykur Rizespor 3-1 Gaziantep FK
GOL | Çaykur Rizespor 4-1 Gaziantep FK
GOL | Çaykur Rizespor 5-1 Gaziantep FK
GOL | Çaykur Rizespor 5-2 Gaziantep FK