Ziraat Türkiye Kupası’nda şölen başlıyor!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, A Grubu ilk hafta maçında Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi, A Spor naklen yayınlayacak. Maç öncesi ve sonrasındaki perde arkası gelişmeler yine A Spor ekranlarında olacak.

Fırtına'da Afrika Kupası'na giden Onuachu ve Oulai yok. Adalesinde ödem oluşan Folcarelli ile topuğunda ödem tespit edilen Mustafa kadrodan çıkarıldı. Gruptaki diğer maçta ise Karagümrük 15.00'te İstanbulspor'u ağırlayacak ve A.Buğra Taşkınsoy yönetecek. Karşılaşmayı A Spor canlı yayınlayacak.

C GRUBU'NDA TEK MAÇ VAR

Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda ise Çaykur Rizespor ile Gaziantep 18.00'de kozlarını paylaşacak. A Spor ekranlarından yayınlanacak mücadeleyi Batuhan Kolak yönetecek.

İlk hafta 3 grupta 12 karşılaşma oynanacak ve müsabakalar 24 Aralık'ta sona erecek.