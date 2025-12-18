Aslan Atv’de sahne alıyor

Galatasaray, Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında bugün RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Organizasyonun son şampiyonu ünvanını taşıyan sarı-kırmızılılar, ligde 2-1 yendiği rakibini bir kez daha devirmeye çalışacak. RAMS Park'ta 20.30'da başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından naklen ve HD kalitesiyle yayınlanacak. Müsabakanın öncesi ve sonrası özel yayınları ise A Spor'da olacak. G.Saray'da Afrika Kupası'na giden Osimhen, Lemina, Jakobs ve tedavisi süren Singo ile Uğurcan forma giyemeyecek.

BURUK İLE ŞAHİN 5. KEZ RAKİP OLUYOR

G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu mücadelelerde Buruk sarıkırmızılıları çalıştırırken, Şahin de Antalyaspor ve Başakşehir'in başındaydı. Geride kalan 4 maçtan da Okan Buruk sahadan galip ayrıldı.